VIDEOD | Jõuluturniiri klassikalistel aladel sai selgeks, milliste alade esindajatel on kätes kõige rohkem rammu

Rippumises võtsid võimsa alavõidu laskesuusataja Talihärm ja endine jalgrattur Tanel Kangert. Suur teene selles oli alati rippumises kõva olnud Talihärmal, kes rippus oma paarilisele ette nii suure edu, et too võis pärast võidukana veel lõugagi tõmmata.