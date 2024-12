Paul Aron: sa ei kaota oma talenti ära isegi siis, kui sa aasta aega ei sõida

„Alpine’i eesmärk on ju mind arendada, et oleksin valmis täiskohaga sõitjaks saama. Eesmärk ei ole mind reservkohas hoida, et oleksin olemas. Kui nad ise ka teavad, et mul on aega vormel 1 autos ja arenguks, siis küll nad seda ka annavad. Lisaks kõik see simulaatoritöö ja kõik, käin etappidel kaasas. Õpin, kuidas vormel 1 maailm käib ja jälgin kõike.“