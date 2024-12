Rootsi MM-ralli toimumine sattus kahtluse alla

Rootsi kohalik ajaleht Folkbladet kirjutab, et ralli korraldajate ja saami külade vaheline leping sai läbi, mistõttu on võistluse toimumine lahtine. Näiteks Saami küla Rans teatas juba suvel, et nad on vastu 2025. aastal ralli korraldamisele põhjapõtrade karjamaadel.