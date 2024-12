Keila Coolbet palkas Pärnu Sadamas töötuks jäänud treeneri

Kuid olukord ei püsinud kaua, sest Keila Coolbet tõi abitreeneriks Hontšarovi. „Senise abitreeneri Evarti lahkumise järel oli vaja kiiresti tegutseda,“ tõdes Coolbeti pressiteate vahendusel Pahv. „Kuna olin juba varem kuulnud Olehi kohta head, oli tema üks nendest, kellega ühendust võtsin. Vestluse käigus süvenes arusaam, et ta võiks meile sobida. Pole kahtlust, et tegemist on väga heal tasemel treeneriga, kes vaatamata noorusele omab juba häid kogemusi. Skauting on Olehi tugevus ning just sellist meest oli meile muutunud olukorras vaja.“