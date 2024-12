Elfyn Evans: Toyota masinal on suur Achilleuse kand, mille kallal peame töötama

35-aastase rallisõitja sõnul on Yarisel ka selge nõrkus. „Kindlasti oli väljakutseid ja isegi kui masin ei töötanud soovitult, siis oli häid hetki. Kuid tegelikult just rasketel kruusarallidel jäi natuke puudu ja see oli tõesti suurim Achilleuse kand, mille kallal peame töötama ja asja palju paremaks muutma. See on järgmise aasta põhirõhk,“ rääkis ta.