Maleäss Magnus Carlsen alustas MM-i kohutavalt, Mai Narva on naiste arvestuses viiendas kümnes

Viie matši järel on venelasel Volodar Murzinil, armeenlasel Shant Sargsjanil ning USA lipu all võistlevatel Leinier Dominguez Perezil ja Daniel Naroditskyl 4,5 punkti, Carlsen jagab 2,5 punktiga 72. kohta. Norralase seisu teeb keeruliseks seegi, et kui eelnevatel aastatel pidasid mehed kiirmale MM-il maha 15 partiid, siis tänavu 13, mistõttu parandamisruumi on tal vähe.