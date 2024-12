Gambia ajakirjanik: Paide Linnameeskonna mängija on suundumas Bundesligasse

Ceesay lõi Paide Linnameeskonna särgis 23 kohtumisega koguni 17 väravat, mistõttu on saanud Gambia mängumehest üleminekuturul kuum kaup. Fakti, et Ceesay vastu tuntakse välisklubide poolt suurt huvi, on kinnitanud ka Paide Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams, kuid ühtegi ametliku teadaannet ründaja Eestist lahkumise kohta veel saabunud pole.