Kregor Zirk mõtleb lisaks finaalidele ka esimesest medalist: see on kindlasti järgmiste aastate eesmärk

„Ma arvan, et teen tippsporti nii kaua, kuni olen suuteline finaalides ujuma. Nagu olen öelnud, kui sul on finaalis rada, siis on võimalus ka poodiumile kandideerida. Aga ühtegi täiskasvanute tiitlivõistluste medalit mul veel ei ole, see on kindlasti järgmiste aastate eesmärk,“ lausus Pariisi olümpial meeste 200 m liblikujumises seitsmendaks tulnud Zirk.