Patuoinas Haaland ja muretsev Guardiola: jõulud Manchester City moodi

Ilma Kyle Walkeri, Jack Grealishi, Edersoni, Matheus Nunesi ja John Stonesita mänginud City jaoks algas kohtumine hästi, sest 14. minutil realiseeris Jeremy Doku söödu Bernardo Silva. Võõrustajate eduseis kestis pisut üle 20 minuti. 36. minutil tegi Evertoni poolelt skoori Iliman Ndiaye.

Kohtumine lõppeski skooriga 1:1. 53. minutil oli City esiründajal Erling Haalandil hea võimalus omad juhtima viia, aga Evertoni puurivaht Jordan Pickford suutis tema penalti tõrjuda. Norra superstaari viimase aja esitused on sama nigelad kui Cityl tervikuna, sest viimase seitsme matšiga on tal kirjas vaid üks tabamus.

Kõikide sarjade peale eelmisest 12 mängust 9 kaotanud Manchester City on Premier League’is kogunud 18 mänguga 28 punkti, mis annab neile kuuenda koha. Lähimad jälitajad Aston Villa, Newcastle United, Fulham ja Brighton on kõik kuni kolme punkti kaugusel ning neil on üks mäng vähem peetud.

Tabeliseis:

Enne tänast kohtumist tunnistas Manchester City peatreener Pep Guardiola, et tal pole imerohtu, kuidas tiim kiiresti taas võitma hakkaks. Ta tõdes, et praeguses seisus oleks Premier League’is nelja sekka tulemine ja järgmiseks hooajaks Meistrite liiga pileti kindlustamine juba tugev saavutus.

„Kui ütlesin, et Meistrite liigasse kvalifitseerumine oleks õnnestumine, siis inimesed naersid. Nad ütlesid, et see pole suur edu. Aga Inglismaal võivad klubidega sellised asjad väga vabalt juhtuda. Mitu aastat domineeritakse ja siis jäädakse pikaks ajaks Meistrite liigast välja,“ vahendas Guardiola sõnu BBC.

„Üks võistkond, mis on viimasel ajal kogu aeg Meistrite liigas olnud, on Manchester City,“ viitas ta asjaolule, et tiim on tugevaimas eurosarjas mänginud 14 hooaega järjest. „Nüüd oleme ohutsoonis. Selleks pole mingit kahtlust.“

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada