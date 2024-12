KOMMENTAAR | President Kaljulaid, me peame rääkima olümpiakoondise hindest, Bruusi arusaamatust taandamisest ja premeerimissüsteemi jaburusest

Kasutan rõõmuga seda lahket pakkumist. Olen huviga jälginud arenguid ja otsuseid uue juhtkonnaga EOK -s. Mida aeg edasi, seda rohkem küsimusi ja mõtteid tekib. Kohati tundub, et Kersti Kaljulaidi üheks ootamatuks taagaks, nõrgaks kohaks EOK presidendina on tema eelnev ametipost – Eesti vabariigi presidendi töö Kadriorus. Ajakirjanikud justkui tunnevad teda intervjueerides liigset aukartust ning jätavad lihtsad ja elementaarsed küsimused küsimata või libisevad neist liiga kergelt üle.

Mõned tähelepanekud, millest tuleks rääkida, aga mida pole kas üldse tehtud või on tehtud minimaalselt. Loodan, et EOK president leiab aega kui mitte vastata, siis vähemalt lugeda ja nende teemade üle tõsisemalt mõtiskleda. Sest küsimused on ausad, siirad ja lihtsad.