Tunnustatud ajakiri GQ valis aasta sporditegelaseks Austraalia edukaima olümpialase

GQ tseremoonial toodi esile lisaks McKeoni sportlike saavutustele ka tema mõju noorematele põlvkondadele. McKeon selgitas oma kõnes, kuidas ujumine teda eraelus aidanud on. „Mul on alati olnud stardiplatvormil kahtlusi, kuid olen õppinud, et need võivad eksisteerida koos teadmisega, et oled pingutuseks võimeline . Mul on hea meel, et õppisin seda ujumise kaudu,“ märkis McKeon.