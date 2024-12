Rootsi suusakoondis hoiatab: Trondheimi MM on määrdemeistrite õudusunenägu

Veebruari lõpus ja märtsi alguses Trondheimis toimuvad maailmameistrivõistlused on murdmaasuusatajatele talve oodatuim sündmus. Siiski hoiatavad mitmed Rootsi suusatajad, et seal valitsevad ilmastikuolud võivad määrimise väga raskeks muuta, kirjutab Norra uudisteagentuur VG.

Rootsi määrdetiimi juht Anders Svanebo tunnistas, et Trondheimi radadel Granåsenis on keeruline leida ideaalset määrdevalemit, kuna niisked Atlandi ookeani tuuled loovad keerulised tingimused.

„ Tavaliselt on temperatuur nulli lähedal ja sajab vihma või lund. Sellises olukorras on raske õige määrdega pihta saada,“ selgitas Svanebo. Sellistes tingimustes peavad murdmaasuusatajad klassikastiili puhul valima, kas panna alla pidamismääre või sõita lihtsalt karestatud suusaga. Rootslastel on klassikasuuskadega aastate jooksul probleeme paraku olnud.

„Probleeme on olnud küll ja küll. See on üks valdkond, millega me tegeleme nii maailmameistrivõistluste kui ka 2026. aasta Milano olümpiamängude eel, kus võivad samuti olla sarnased olud,“ tõdes Svanebo.