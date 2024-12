Sarnaselt Aronile testisõitja rolli astuv Valtteri Bottas: kui saaksin ajas tagasi minna, valiksin teise tiimi

Pikalt kuniglikus F1 sarjas Soome lippu kõrgel hoidnud Bottas enam põhisõitjana etappidel osaleda ei saa. Tema endine meeskond, Sauber Bottasega lepingut ei pikendanud. Selle tõttu naasis Bottas Mercedese meeskonda, kus möödusid ka tema karjääri parimad aastad. Seal täidab ta aga varusõitja rolli, kirjutab Yle.

Bottas saavutas Mercedesega kümme etapivõitu, 20 esikohta kvalifikatsioonis ja 67 poodiumikohta. 2022. aastal siirdus ta aga Alfa Romeosse (nüüdne Sauber), kus ta tulemused langesid. Sauberi mullune teine sõitja Zhou Guanyu tõi Sauberile hooaja ainsad MM-punktid Kataris toimunud etapil, lõpetades kaheksandana.

Motorsporti antud intervjuus meenutas Bottas kolme aasta taguseid aegu. „Kui mõelda praegusele olukorrale, siis kui saaksin minna kolm aastat tagasi, valiksin ilmselt teise tiimi, kuhu minna,“ tunnistas Bottas.

„On raske, kui tahaksid näidata, milleks oled võimeline, aga see on keeruline, kui oled tagumises otsas. Inimesed lihtsalt ei näe sind ja peaaegu unustavad, milleks võiksid võimeline olla. Seega on üsna õnnetu, et olen sattunud sellisesse olukorda, mis osutus kõige hullemaks võimalikuks. Jäin järgmiseks aastaks sõitjakohata.“

Bottas tõdes siiski, et tulevikku ei saa ennustada. Kui ta sõlmis kolmeks aastaks lepingu Alfa Romeoga, mida juhtis tollal Fred Vasseur, oli tiimil tema sõnutsi selge plaan ja selged eesmärgid.

Bottasele mõjust valusalt tiimijuhtide vahetus (pärast Vasseuri Andreas Seidl ja Mattia Binotto) ning asjaolu, et tiim keskendus ilmselt rohkem tulevikule kui olevikule.

„Esimene aasta (2022) oli tegelikult suurepärane, aga kui Fred tiimist lahkus, kukkus kogu asi kokku. Juhtimise osas ei olnud piisavalt järjepidevust. Nüüd on meil kolmas juht kolme aasta jooksul ja iga juhtkonna muutus on tähendanud ka seda, et paljude meeskonna võtmeisikute rollid on muutunud,“ rääkis Bottas Motorsportile.