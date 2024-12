FC Barcelona suvine suurost võib jaanuaris saada vabaagendiks

Nüüd kirjutab aga Hispaania meedia, et Olmo võib juba 1. jaanuaril saada vabaagendiks. Nimelt on Olmo võistkonda registreeritud kuni 31. detsembrini. Registreerimise pikendamiseks peavad Barcelona rahaasjad jälle korras olemas. Hispaaniast tulnud teadete kohaselt ei ole seni suudetud asju korda saada. Nii on olukorda monitoorima asunud nii Manchester City kui ka Londoni Arsenal, kes oleksid Olmo palkamisest huvitatud.

Olmo on vähemalt sõnades jäänud seni Barcelonale truuks. „See aasta on minu jaoks olnud väga eriline. Tunnen, et see on siiski alles algus. Tunnen, et mul on siin (Barcelonas) veel palju teha. Tahan Barcelonaga tiitleid võita. Lisaks tahan võita ka koos rahvuskoondisega,“ sõnas tänavune Euroopa meister Mundo Deportivo vahendusel.