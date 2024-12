M-Spordi boss mõneti ootamatu otsuse tagamaadest: ma ei ütle, et Martinš Sesks ei ole piisavalt kiire

„Ma ei ütle, et Martins ei ole piisavalt kiire, kuid Gregoire sooritusi vaadates tuleb tõdeda, et nende lähenemised olid erinevad,“ lisas Millener. „Lihtne on Gregoire’i tulemustele otsa vaadata ja öelda, et ta ei olnud piisavalt kiire. Hinnates tervet hooaega, siis võib öelda, et ta oli võimeline sõitma aegu, mis mahutasid ta kolme või viie parema sekka. See on märkimisväärne saavutus. Seda eriti olukorras, kus ta ei olnud paljudel rallidel varem osalenud.“