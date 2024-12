Laskesuusatamise aastalõpuvõistlusel osaleb esmakordselt ka Läti duo

World Team Challenge on alates 2002. aastast toimuv kaheosaline show-võistlus, kus esmalt võisteldakse staadionile loodud 1,3-kilomeetrisel ringil ühisstardist sõidus ja seejärel jälitussõidus. Iga möödalask tähendab 75-meetrist trahviringi, vahendab ERR Sport .

Kaks viimast aastat on võidutsenud Fabien Claude ja Julia Simon ning kahekordsed tiitlikaitsjad on stardis ka tänavu. Norrat esindavad Karoline Offigstadt Knotten ja Sturla Holm Lägreid, Saksamaa on traditsiooniliselt väljas kahe paariga, kui kodupublikut loodavad rõõmustada Vanessa Voigt - Justus Strelow ning Franziska Preuss - Philipp Nawrath.