Hämmastavad numbrid: Oleksandr Ussõk ja Muhammad Ali on äravahetamiseni sarnased

Ussõk on profikarjääri jooksul pidanud 23 matši ning need kõik võitnud. Eriti muljetavaldavad on olnud tema viimased viis võitu. Kahel juhul on ta alistanud nii Fury kui ka Anthony Joshua. Lisaks on ta seljatanud IBF-i praeguse tšempioni Daniel Dubois’i.

Erinevates läbi aegade edetabelites on Ussõk praeguseks sisuliselt igal pool esikümnes. Mõnel juhul on teda paigutatud isegi neljandale-viiendale kohale. Läbi aegade parimaks loetakse aga endiselt Muhammad Ali’d. Kui nüüd numbritesse süüvida, siis on nii Ussõki kui ka Ali vahel palju sarnasusi.

Mõlema mehe pikkuseks on märgitud 191 cm. Mõlema mehe käte siruulatuseks on aga 198 cm. Kehakaaluks 100 kg. Lisaks on mõlema mehe sünnipäevaks 17. jaanuar.

Sarnaseid tegusid on mehed teinud ka poksiringis. Mõlemad on olümpiavõitjad ja lisaks on nad raskekaalus kerkinud absoluutseteks tšempioniteks.

Ussõki klassi näitab ka ilmselgelt fakt, et nii Fury kui ka Joshua on karjääri kõige valusamad õhtud pidanud üle elama just ukrainlasega poksides. Fury sai esimeses omavahelises matšis 170 tabamust ning teises 178. Kunagi varem ei ole keegi Fury’le nii palju pihta saanud. Joshua sai pihta vastavalt 148 ja 170 korda. Ka Joshua puhul on tegemist matšidega, kus ta on kõige rohkem pihta saanud.

