VIDEO | Benito Mussolini lapse lapselaps lõi esimese värava. Tribüünil olnud fännid asusid paremat kätt tõstma

Tabamuse järel jooksis Mussolini tribüüni ette, kus istus tema ema. Samal ajal läksid inimesed tribüünil hulluks ning asusid massiliselt Rooma saluuti tegema. Tegemist on käeviipega, kus tõstetakse oma parem käsi sirgelt üles.

Tegemist on tervitusega, mis sai tuntuks 1920-ndatel Itaalia diktaatori Benito Mussolini poolt. See oli pikalt keelatud käemärk, mida võib tänapäeval aga kasutada olukorras, kus see ei kutsu üles vägivallale või ei viita fašistidele.