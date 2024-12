ManCity on silma peale pannud De Bruyne asendajale. Hinnaks 150 miljonit eurot

Inglismaa meedia teatel on Manchester City praeguseks silma peale pannud Leverkuseni Bayeri 21-aastasele ründavale poolkaitsjale Florian Wirtzile. Kuna Wirtz ei ole Leverkuseniga lepingut pikendanud, siis usutakse, et suvel võib ta praeguse tööandja ridadest lahkuda. Tema peamiseks sihtkohaks ennustatakse just Manchester City’t. Mängumehe hinnaks on väidetavalt 150 miljonit eurot.