Latvala: Rovanperä karjäär WRC-sarjas saab ilmselt peagi läbi

„Olen täiesti kindel, et tuleval hooajal tahab Kalle taas täie hooga võitude ja MM-tiitli nimel heidelda,“ sõnas Toyota meeskonna boss Jari-Matti Latvala rallit.fi vahendusel.

Rovanperä tuleviku osas on olnud mitmeid spekulatsioone ning muuhulgas on tõdetud, et tema WRC-karjäär võib peagi läbi saada. Sama kinnitas nüüd ka Latvala.