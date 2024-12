Kibe-kibe! Austraalia ja Briti tennise esinumbrid panevad leivad ühte kappi

Värske kihlus saab oma esimesed sportlikud risted 1. jaanuaril Sydney’s, mil toimub United Cup. Seal on Boulter (28) ja De Minaur (25) mõlemad oma vastavate tiimide koosseisus.

„Ma ei ütleks, et ma olen sellest mõttest, et pean tema vastu veel kord mängima just vaimustuses,“ ütles Boulter enne kihlusuudist.