AASTA E-SPORTLANE | Robin „ropz“ Kool kuulub ka rasketel aegadel maailma täielikku tippu

Pole palju selliseid Eesti sportlaseid, kelle igakuised tegemised jõuaksid pidevalt miljonite silmapaaride ette ning müüks välja kümneid tuhandeid inimesi mahutavaid areene. Counter-Strike ’i mängija Robin Kooli jaoks on see aga tänaseks juba tavaline argipäev.

Viimased kuus aastat maailma populaarseima tulistamismängu kübersportlaste pingerea esikahekümnesse mahtunud 25-aastane Kool ei teinud küll 2024. aastal enda standardite kohta imetabast hooaega, kuid mehe tase on niivõrd kõrge, et ka kehv hooaeg on ülimalt kõrgel tasemel.