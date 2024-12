Tiimisisene hokitüli: Vancouver Canucks’i staarid ei saa üksteisega enam läbi

Yle andmetel ei leia mängijad ühist keelt, kuna Miller on otsekohese ja Petterson rahulikuma iseloomuga. Probleem on niivõrd tõsine, et peatreener Rick Tocchet ja kapten Quinn Hughes tunnistasid konflikti olemasolu meediale. Mängijad ise aga eitavad süüdistusi. Pettersson nimetas kuulujutte „jamaks“ ja lahkus pressikonverentsilt, kui küsimused muutusid liiga otseseks. Miller väitis päev hiljem, et tema ja Pettersson on valmis isegi ühist intervjuud andma.