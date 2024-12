Kas WRC sarja peaksid kuuluma Monza sugused näidisvõistlused? Latvala arvab, et jah!

„Mulle väga meeldis siin sõita, eriti Itaalias, kus fännide toetus on nii suur. See oli tõeliselt tore kogemus. Minu arvates võiks selline sprint-tüüpi näidisüritus leida koha ka WRC kalendris. Kui meil on näiteks 13 või 14 etappi, siis võiks kaks või kolm neist olla lühemad ja pigem meelelahutuslikud, kuid siiski konkurentsitihedad,“ märkis Latvala.

Maailmameistriks kroonitud Hyundai sõitja Thierry Neuville kiitis samuti Monza üritust, kuid rõhutas, et WRC peaks enne näidisformaadis etappide kalendrisse lisamist tegelema muude probleemidega. „See on tore, olen Monzas mitmeid kordi osalenud ja see on alati nauditav. Ma ei tea siiski, kas WRC peaks neid üritusi rohkem tegema. Hooaja alguses või lõpus võiks olla selline üritus, kuid üldiselt usun, et meil on teisi probleeme, mida on vaja enne lahendada,“ lõpetas maailmameister.