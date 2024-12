Tippspordiga lõpetanud Tõnu Endrekson: järgmise aasta toimetan veel sõudeveel

„Selg on see, mis on sõudjatel see suurim valukoht. Suuremas paadis eriti, ühepaadis see niimoodi esile ei tule, aga neljapaadis kindlasti ja kahepaadis ka. Pigem see seljateema on see, et saad aru, et aeg on hakata lõpetama,“ lisas tänavu Pariisis kuuendat korda olümpial käinud ja neljapaadiga lõpuks seitsmenda koha saanud Endrekson.