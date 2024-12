Kalle Rovanperä uudis üllatas soomlasi. Maailmameister jätkab WRC kõrval ka teiste väljakutsetega

„Ootan väga, et saaks esimest korda GT3 autoga võidu sõita. Kindlasti on palju uusi asju õppida. Ühtlasi on see esimene kord, kui jagan masinat teiste sõitjatega,“ rääkis Rovanperä, kelle tiimikaaslased Dubais on kaasmaalased Jukka Honkavuori, Jani Käkela, sakslane Mark Wallenwein ja šveitslane Joel Monegro.