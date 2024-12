„Meid karistatakse selle eest, et oleme tugevamad.“ Kohtunikke kritiseerinud NBA superstaar sai järjekordse rahatrahvi

Kahel korral NBA tähtede mängule pääsenud Edwardsile ei meeldinud see, kuidas tema tiimi vastu vigu vilistati ja kuidas tema hinnangul Warriorsi mehi vigadest säästeti. „Nad ei soovi minu treeneriga rääkida, nad ei soovi minuga rääkida. Ütlesin kohtunikule ühe asja ja sain kohe tehnilise vea. Mother****** ütles mu tiimikaaslasele, et kui oleksin öelnud lihtsalt „see pole viga“, poleks ma tehnilist saanud. Mind ja Julius Randle’it karistatakse selle eest, et oleme vastastest iga õhtu tugevamad. Me ei saa mingeid vigu kätte. See juhtub igas meie mängus,“ kõlas ameeriklase tiraad.