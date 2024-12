DELFI VIDEO | Maailmameister Romet Jürgenson jalgade maa peal hoidmisest, Horvaatia huligaanist ja WRC2 debüütaasta sihtidest

Paidest pärit rallimees oli oma debüütaastal JWRC-s esimesest rallist saadik kõige kõrgemas mängus. Kuidas nii kiire edu puhul jalgu maa peal hoida? „Olen tänu FIA ralliprogrammile üldse spordis sees. Võib mõelda ka nii, et tänavune aasta oleks vabalt võinud viimaseks jääda. Pean väga selgelt mõtlema sellele, et mul oleks jätkusuutlik järgmine hooaeg,“ selgitas maailmameister oma lähenemist. „See tõi mind ka tihtipeale maa peale. Ma ei saanud mõelda, et lähen esimesest katsest suruma ja mingisugust kangelast mängima. Tihtipeale sõitjad, kel on võimalus sõita karussellis 10+ aastat, saavad lubada, et lähevad üks hooaeg väga kiiresti sõitma ja kui panevad välja, siis panevad. Mul seda võimalust kahjuks pole ja olen pidanud oma sammud väga läbi mõtlema.“