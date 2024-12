Haruldase haigusega võitlev itaallanna liitub autoralli MM-sarjaga

Itaallanna teekond tippu on aga kulgenud üle kivide ja kändude, sest juba sünnist saati on Somaschini pidanud võitlema haruldase haiguse - tsüstilise fibroosiga. Tegemist on päriliku eluiga lühendava ainevahetushaigusega, mis põhjustab paljude kehavedelike viskoossuse tõusu.