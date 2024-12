DELFI VIDEO | Rattaäss Madis Mihkels räägib karjääri muutnud võistlusest, kogemustest uue tiimiga ja võiduplaanidest

Calpe on tänu headele treenimistingimustele paljude Eesti ratturite sihtpaik ja Mihkelsile on see kuni kevadeni teiseks koduks. Seejärel kolib ta Monacosse, kusjuures samasse korterisse, kus varem elas Rein Taaramäe .

Algselt väljahõigatud plaan, et EF Education mängib paljudel sõitudel just Mihkelsi peale, jäi paika. Mis siis, et võrreldes senise tööandjaga on uue tiimi koosseis tugevam ja eelarve kopsakam. „Nad näevad, et olen võimeline sõite võitma. Ma ise näen seda, nad usuvad sellesse. Mina usun sellesse. Aga nii karm asi ka pole, et kui kohe laksama ei hakka, on asjad halvasti. Need on meie koos seatud eesmärgid,“ selgitas ta.