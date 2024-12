Karl Jakob Hein: kui staadionil on laulud presidendi vastu, siis see pole nii hea, kui kuulata toetavaid hüüdeid

Nii on viimastel kodumängudel üleval „Ronaldo, mine koju!“ laulud ja plakatid. „See on väline sahin. Paratamatult kuuleme seda ka mängijatena, aga me ei saa lasta sel end häirida. Peame oma tööd väljakul tegema ja andma endast parima, ülejäänud pole meie kontrolli all,“ tõdes Hein, kelle sõnul jõuab fännide protest ka mängijate kõrvu. „Kui staadionil on laulud presidendi vastu, siis see paratamatult pole nii hea, kui kuulata toetavaid hüüdeid. See pole meie kontrolli all, vaid meie kontrolli all on anda fännidele võimalikult hea emotsioon.“