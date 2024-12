DELFI VIDEO | Rocco Robert Shein: sooviksin teha hüppe Hollandi kõrgliigasse

Milliseid muljeid tekitab Sheinis tõsiasi, et ta on valitud ajakirjanike ja treenerite poolt lõppeva aasta kolme parima mängija sekka? „See kõlab väga hästi. Loomulikult tahaks võita ka, aga kõvad konkurendid on ees Metsa ja Heina näol. Konkurentsi on vaja. Kindlasti see on väike üllatus. Seda, et ma saan meesjuuniorite seas kolme parema sekka, ma ootasin, aga aasta mängija valimisel mitte,“ vastas Shein.