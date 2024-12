„See on minu jaoks suur samm.“ Kelly Sildaru jagas fännidega rõõmusõnumit

Vaatamata sellele, et operatsioonist on möödas vaid nädal, näeb Sildaru taastusravis positiivseid märke. Eesti sportlase hinnangul on see kulgemas üle ootuste hästi.

„Sel korral saan juba praegu jalga painutada. See pole lihtne ja vahest on seda valus teha, kuid see on minemas paremaks. Samuti olen üllatunud, et paistetus on kontrolli all. Eelmiste operatsioonide järel on mul paistetusega probleeme olnud, kuid sel korral teeb põlv minuga paremini koostööd. Füsioterapeudi külastuse tipphetk oli aga see, et sain käia ühe karguga. See pole midagi suurt, kuid on minu jaoks suur samm, kuna olen normaalsesse ellu naasmiseni sammu võrra lähemal,“ lisas Sildaru.