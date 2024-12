DELFI VIDEO | Aasta parim jalgpallur Karol Mets: ma ei suuda seda tunnustust sõnadesse panna

„Kindlasti see on oluline. On väga suur tunnustus olla ühe riigi parim mängija. Ma ei oskagi seda sõnadesse panna. See on minu jaoks väga suur tunnustus ja olen väga tänulik neile inimestele, kes minu poolt hääletasid,“ sõnas Mets auhinnagala järel Delfile.