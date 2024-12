VAATA JA KUULA | „Pihtas põhjas“: Eesti-Läti liigas rebiti lahti haavad, Kullamäe andis lubaduse ja Euroliigas vahetab järgmisena peatreenerit...

Pärnu Sadam teenis nädala jooksul kaks kindlat kaotust ning täna tuli värskelt teade, et ukrainlane Vitaly Stepanovsky peatreenerina enam ei jätka. Tabeliseis on kõike muud kui rõõmustav – 4 võitu ja 10 kaotust. Uue peatreeneri nime pole veel välja hõigatud, aga klubi juht Johan Kärp teeb ponnistusi, et pingile tuua eestlasest loots. Kullamäe andis saates lubaduse, et temast peatreenerit kohe kindlasti ei saa.