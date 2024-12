DELFI VIDEO | Jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn paneb aastale hindeks viie: täitsime kõik seatud eesmärgid

Juunis meeste rahvuskoondise juhendamise üle võtnud Henn toonitas aastat kokkuvõtval jalgpalligalal Delfile antud intervjuus, et kuna seatud eesmärgid said täidetud, saab lõppevale aastale panna positiivse hinde.

„Muutus oli suur. Eks seda aastat saab vaadata mitme nurga alt. Kui vaadata ainult eesmärke, mis me endale seadsime tulemuste mõttes, siis need me täitsime kenasti ära. Selles mõttes viis pluss. Kui aga minna stiilipunktide kallale, siis parandamist on. Kokkuvõttes arvan, et korralik aasta,“ rääkis Henn.