38-aastane Petter Northug loodab Liechtensteini värvides pürgida olümpiale, varuvariant on hankida Eesti pass

Kuigi näib ebatõenäoline, et Norra murdmaasuusalegend võistleb tippkonkurentsis käimasoleval hooajal, loodab Northug suurde sporti naasta järgmisel suusatalvel. Veelgi enam, kahekordne olümpiavõitja loodab stardijoonel olla 2026. aasta Milano-Cortina taliolümpial.

Kuna suure tõenäosusega ei suudaks Northug end Norra koondise eest võisteldes olümpiamängudele murda, plaanib legendaarne murdmaasuusataja teha seda mõne teise riigi värvides.

Intervjuus TV2-le sõnas Northug, et haub kuklas plaani olümpiaunistus ellu viia Liechtensteini koondise värvides. Kõnealuse riigi passi saamiseks on norrakas valmis isegi abielluma.

„Ma ei ole veel seda pakkumist vaadanud. Kõige olulisem on hankida endale pass. Ma ei löö asjadele kergelt käega, ma sooviksin kangesti selle riigi passi,“ rääkis Northug, avaldades, et tema varuvariandid on Milano-Cortina mängudele pürgida Mehhiko, Austria või Eesti koondise värvides.

Northugi hästi tundev Norra ajakirjanik Ernst Arve Lersveen kommenteeris TV2-le, et ootab Northugi pulmakutset, kuid ei usu, et endine superstaar suudab enda unistuse ellu viia. Tema jutus on iva, kuna viimati võistles Northug tippkonkurentsis kaheksa aastat tagasi.

„Vaevalt ma solvan teda ega kedagi teist, kui ütlen, et tema naasmine maailma tippu on raskem kui Therese Johaugil. Seda isegi vaatamata sellele, et tema pole pidanud last sünnitama,“ naljatles ta.

