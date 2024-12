LHV pikendas Eesti Jalgpalliliiduga koostööd 2029. aasta lõpuni

LHV Groupi juhatuse esimees Madis Toomsalu rõhutas, et jalgpall on maailma kõige populaarsem spordiala ning LHV soov on toetada selle arengut ja kättesaadavust kõikjal üle Eesti. „Jalgpall on lihtne spordiala, mis köidab ja ühendab inimesi üle maailma. Soovime selle arengule üle Eesti igal tasandil kaasa aidata – alates laste liikumisest kuni nende tippmängijateks sirgumiseni. Spordis aga tulemus loeb, selles valguses on üles ehitatud ka meie uuendatud koostöö. Loodame, et jalgpallil on järgnevatel aastatel vutisõpradele palju häid hetki pakkuda,“ kommenteeris Toomsalu.