Manchester Unitedile köeti Ruben Amorimi ajastu esimene saun

United oli Old Traffordil avapoolajal üritavam pool, kuid vaatamata sellele jäädi kohtumise 29. minutil tagaajaja rolli, kui Bournemouthi viis juhtima Dean Huijsen. Inglismaa suurklubi jätkas üritamist ning 43. minutil avanes Bruno Ferandesil suurepärane võimalus viigistamiseks, kuid Portugali jalgpalluri pealelöögi suutis külalismeeskonna väravavaht Kepa Arrizabalaga tõrjuda.

Bournemouth on tegemas suurepärast hooaega, hoides 17. vooru järel liigatabelis 20 meeskonna konkurentsis viiendat kohta. Unitedil on see-eest käsil ajaloo kõige kohutavam hooaja esimene pool, kuna klubi ajaloos esimest korda paiknetakse jõulude eel liigatabeli teises pooles. Ruben Amorimi hoolealused on 17-st kohtumisest teeninud vaid kuus võitu ja neli viiki, mis asetab nad 22 punktiga 13. tabelireale.