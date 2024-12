MK-sarjas elu võimaluse kasutamata jätnud Tormis Laine: iga võistlusega tõuseb ootuste latt üha kõrgemale

„Esimene sõit oli tõsiselt hea – see näitab, milline on minu potentsiaal ja kuhu pürgima peaksin,“ analüüsis Tormis Suusaliidu pressiteate vahendusel tänast võistluspäeva. „Alta Badia nõlval edu saavutamiseks on vaja julgust ja tapjainstinkti. Esimeses sõidus seda jagus, paraku ei suutnud ma aga teises sõidus endast kõike välja panna. Treeneriga arutades jõudsime järeldusele, et teise sõiduga andsin käest võimaluse lõpetada esikümnes.“

Kuigi tegu oli Laine karjääri paremuselt teise tulemusega MK-sarjas, jääb teine laskumine eestlast kripeldama. „Kui keegi oleks minult kolm kuud tagasi küsinud, kuidas ma end tunneksin, kui lõpetaksin Alta Badias 20 parema seas, oleksin rõõmustanud ja öelnud, et see on mu unistus. Ajad muutuvad aga kiiresti. Iga võistlusega tõuseb ootuste latt üha kõrgemale. On suur vahe, kas ma tunnen, et tegin oma parima sõidu ja lõpetasin 20. või kui samal kohal lõpetades on tunne, et minu tõeline potentsiaal jäi realiseerimata,“ arvas Laine.