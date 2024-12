Sander Raieste jõuab Hispaania kõrgliigas märgilise tähiseni

Raieste on Baskonia ridades pidanud koduliigas viie hooaja jooksul 99 matši. Keskmiselt 9 minuti jooksul on ta visanud 1,9 punkti, võtnud 1,1 lauapalli ja andnud 0,4 korvisöötu. Enam kui kahemeetrise ääre Hispaania kõrgliiga skoorirekord on 15 punkti, mille ta viskas 2022. aasta oktoobris Tenerife vastu.