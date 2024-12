Manchester City kaos jätkus mannetu kaotusega

Kõikide sarjade peale on City kaotanud nüüd viimasest 12 mängust üheksa (üks võit, kaks viiki, üheksa kaotust). Võõrsil on kaotatud kaheksa matši järjest. Premier League’i tabelis langeti Aston Villa taha kuuendaks. City on 17 mänguga kogunud 27 ja Aston Villa 28 punkti.