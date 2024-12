DELFI VIDEO | Kas olümpia 4. koht muutub ajas magusamaks või mõrumaks? Differt: nii üht kui teist

„Loomulikult oleksin väga medalit tahtnud ja vahel ikka mõtlen sellele, aga samas, nähes kui paljudele inimestele see päev oli oluline, on see üsna magus ka,“ meenutab 34-aastane Haapsalu vehkleja Delfi aastalõpuintervjuus.

„Üritan neile sisendada, et ei pea heituma, kui tulevad esimesed takistused. Olen alati mõelnud nii, et kui sa teed seda, mida sa naudid, siis tuleb kõik hästi välja. Ma ei ole tahtnud vehklemises alati ja ainult midagi saavutada, vaid see on minu elustiil. Sport on äge ja pakub mulle naudingut ja seepärast ma soovitan ka teistel teha seda, mis neile meeldib. Kui sa pühendud sellele ja teed palju tööd, siis ei saa tulemused jääda tulemata,“ räägib Differt.