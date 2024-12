AASTA RASKEJÕUSTIKLANE | Kaljulaid alistab avaringis Nabi. Mida on finaalis vastu panna Seimil?

Pärast taasiseseisvumist on eestlased raskejõustikus alati suveolümpiamängudele pääsenud. Selle eest, et see kett ei katkeks, hoolitsesid tänavu kolm meest – judomaadleja Klen Kristofer Kaljulaid, kreeka-rooma maadleja Heiki Nabi ja tõstja Mart Seim, kes peavad omavahel selgitama Delfi aasta raskejõustiklase.