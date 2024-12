Müstiline summa: Ussõki ja Fury tiitlimatšis läheb jagamisele 180 miljonit eurot

Sel korral on mängus aga kolm tiitlit, sest Ussõk pidi veidi peale esimest matši IBF-i tiitlivöö vabaks andma. Laupäeva õhtul lähevad Fury ja Ussõk Saudi Araabias Riyadhis taas vastamisi.

Mõistagi on raskekaalu kahe elava legendi kordusmatšis mängus ka kümned miljonid eurod. BBC teatel on seniste spekulatsioonide kohaselt laual 150 miljonit naela ehk umbkaudu 180 miljonit eurot. Kuidas miljonid kahe mehe vahel seekord jagunevad, pole aga teada.

Kuigi Ussõki ja Fury esimese omavahelise matši võitis ukrainlane, viis kõvasti suurema summa koju britt. Väidetavalt teenis Fury toona veidi üle 102 ja Ussõk „vaid“ 42 miljonit eurot. Võib eeldada, et tiitlikaitsjana saab Ussõk seekord suurema protsendi kogusummast, aga kui palju täpsemalt, ei ole mõistagi avalikustatud.

Ussõki ja Fury kordusmatš on kavas laupäeva hilisõhtul. Tõenäoliselt algab kohtumine Eesti aja järgi südaöö kandis.

Ukraina poksitäht Ussõk on profikarjääri jooksul võitnud kõik 22 matši (14 nokaudiga). Fury saldoks on 34 võitu (24 nokaudiga) ja üks kaotus, mille ta sai just Ussõkilt.