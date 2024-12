Prantsusmaa ralliäss avaldas, kui palju M-Sport temalt sõitmise eest raha küsis: see oleks ainult osa hooajast ära katnud

29-aastane prantslane, kes 2021. aastal võitis WRC3 tiitli, on viimased hooajad võistelnud WRC2 klassis. Lõppeval aastal WRC2-s kaks etappi võitnud ja hooaja neljandana lõpetanud Rosselit seostati rallimeedias vahepeal M-Spordi meeskonnaga.

Sel nädalal tuli aga uudis, et Rossel ei tee debüüti Rally1 klassis, vaid jätkab Citröeniga aste madalamal. Seejuures on tema uueks tiimikaaslaseks noorem vend Leo Rossel.

M-Sport on teatavasti WRC ainus eratiim, kellel pole selliseid finantsvahendeid nagu suurte autotootjate Toyota ja Hyundai võistkondadel. Nii on M-Sport viimastel aastatel löönud käed sõitjatega, kellel on endal rahaline tugi olemas.

Rossel avaldas prantslaste Rallye-Sport väljaandele, kui lähedal või kaugel ta M-Spordiga koostöö sõlmimisest oli. „Kuulujutud panid mind naeratama. Ainus suhtlus nendega oli sellest, kui palju raha pean ise kaasa tooma. „Pilet“ oli 500-600 000 eurot ja sellega oleks saanud ära katta vaid osa hooajast,“ tunnistas ta. „Peale seda läbirääkimised 2025. aasta osas ka lõppesid.“

M-Spordi uue põhikoosseisu moodustavad Luksemburgi sõitja Gregoire Munster ja iirlane Josh McErlean. Munsterit toetab Kreeka ärimees Jourdan Serderidis, McErleani tehingule pani õla alla Iirimaa alaliidu ralliakadeemia.

„WRC on katastroofilises seisus“

Rosselil oli hea meel, et teda üldse WRC võimalusega seostati. „See näitab, et minu talenti on näidatud ja tundub loogiline, et liiguksin astme võrra kõrgemale. Paraku on WRC praegu üsna katastroofilises seisus,“ nentis Citröeni rallisõitja.

Rossel tõi näite Andreas Mikkelseni pealt. Nimelt naases kahekordne WRC2 meister mitmeaastase pausi järel WRC klassi, kui jagas kolmandat Hyundai autot Esapekka Lappi ja Dani Sordoga. Norralane sai võimaluse viiel rallil, parimaks jäi kuues koht Monte Carlos, Horvaatias ja Poolas.