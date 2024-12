VIDEO | Värava visanud Robert Rooba jõudis vägeva tähiseni ja aitas KooKoo endise koduklubi vastu dramaatilise võiduni

KooKoo võitis avakolmandiku 2:1. Teise perioodi ainsa värava eest hoolitses Rooba, kes tegi endise koduklubi vastu seisuks 3:1. See oli eestlasele Soome kõrgliigas karjääri jooksul 100. tabamuseks.

KooKoo, kes detsembri alguses neli mängu järjest kaotas, on nüüdseks püsti pannud kolmemängulise võiduseeria. Rooba arvel on 34 mänguga seitse väravat ja üheksa söödupunkti.

Kogenud eestlane on heas hoos olnud just viimastel nädalatel. 13 viimase mänguga on tal kirjas kuus väravat ja viis söötu.