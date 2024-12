OTSEBLOGI | Laskesuusatamise MK: kuidas läheb Kulbinil ja Zahknal jälitussõidus?

Prantsusmaal Annecy-Le Grand Bornandis toimuval laskesuusatamise MK-etapil on laupäeval kavas jälitussõidud. Meeste seas on esindatud ka eestlased, kui stardis on Jakob Kulbin ja Rene Zahkna. Delfi kajastab kell 13.30 algavat sõitu otseblogi vahendusel.