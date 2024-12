Dopingureeglite rikkumise eest võistluskeelu saanud kergejõustikutäht jäi valetamisega vahele ja sai veel karmima karistuse

Katirile karistuse määranud AIU (kergejõustikus puhta spordi eest võitlev organisatsioon) avastas aga uurimise käigus, et sportlane on enda kohta käivaid andmeid võltsinud. Üks kord, kus dopingukütid Katiri kätte ei saanud, oli mullu 28. veebruaril.

Rahvusvahelise antidopingu agentuuri (WADA) reeglite järgi peab ADAMS-i programmi kuuluv sportlane andma teada, millal ja kus teda iga päev ühe tunni jooksul tabada võib. AIU avastas aga, et Katir oli tagantjärele muutnud ADAMS-i süsteemis oma andmeid selle osas, kus ta tol päeval viibis. Hispaania sportlane esindas tõendeid, justkui oleks ta tollal ringi reisinud ning ei saanud just seetõttu dopinguproovi anda. AIU tuvastas, et andmed olid võltsitud.