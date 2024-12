OTSEBLOGI | Kristjan Ilvese hüpe jäi kesiseks. Mida suudab eestlane suusarajal?

Neljapäevast hüpet pidas Ilves oma senise hooaja parimaks. „Tundub, et hakkab hüppemäel looma,“ sõnas Ilves, lisades, et treeningutel said väikesed muudatused tehtud. „Ramsau mägi on raske ja kohe proovihüpetel välja ei tulnud. Loodan, et suudan homme (laupäeval) teha sama hea hüppe kui neljapäeval.“